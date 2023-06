Bilderbuch-Ende bei Ligaverbleib

Langenlebarn sei dank! Weil der Verein aus dem Bezirk Tulln am Freitagabend Eggendorf einen Punkt abnahm, stand schon vor Anpfiff der Bisamberg-Partie für Bad Vöslau fest, dass der Klassenerhalt gesichert ist. „Ein riesiger Stein“, fiel Obmann Behrooz Khiaban vom Herzen. Am Ende wäre es aber auch gar nicht auf die Schützenhilfe angekommen, denn die Vöslauer machten ihre Hausaufgaben dann doch vorzüglich. Und das, obwohl sie gegen Bisamberg mit 0:2 zurückagen, ein Nedjelik-Last-Minute-Tor für die drei Punkte brauchten. „Passend zur gesamten Saison, wir haben nie aufgegeben“, so Khiaban.

Nach erledigtem Klassenerhalt kann Khiaban jetzt in die Zielkurve bei der Kaderplanung gehen. Die bereits kommunizierten Abschiede treffen vor allem die Defensive. „Wir sind auf der Suche nach einem Innenverteidiger, da halten wir Augen und Ohren offen“, so Khiaban. Erfreulich am Personalsektor: Georg Sevcik gab gegen Bisamberg sein Comeback – drei Monate musste der Kapitän verletzungsbedingt zusehen, jetzt meldete er sich rechtzeitig für die neue Saison zurück.