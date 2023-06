Breite Front gegen Aufstockung

Die Nachricht verbreitete sich am Dienstag wie ein Lauffeuer: Bei der Sportreferatssitzung des NÖ Fußballverbandes am Montag wurden die Anträge aus Horn und der Südstadt angenommen. Die Amateurteam dieser zwei 2. Liga-Klubs werden in der Saison 2023/2024 in der 2. Landesliga Ost eingegliedert, selbige von 14 auf 16 Vereine aufgestockt.

NÖFV-Vize Ruzak ortet Wunsch nach 16 Vereinen

Der Entscheidung vorangegangen waren Gespräche mit den Klubs im Westen wie im Osten, betont Robert Ruzak, der Vorsitzende des NÖFV-Sportreferats. „Es war der Wunsch der Admira, mit der zweiten Mannschaft in die 2. Landesliga Ost anstelle der 1. Klasse Ost eingeteilt zu werden“, schildert der Vizepräsident. „Horn wollte schon immer in die 2 Landesliga und die 2. Landesliga Ost hat schon immer 16 Vereine angestrebt. Die Fahrtstrecken sind realistisch und machbar. Somit wurde die Klasseneinteilung in der nunmehrigen Konstellation genehmigt“ Erleichtert wurde die Entscheidung durch die Präferenzen in der 2. Landesliga West: „Dort möchte die Mehrzahl der Vereine bei 14 Teilnehmern bleiben.“

Wunsch nach 16 Vereinen? Harald Zeller, Gruppenobmann der 2. Landesliga Ost, fühlte nach dem geschafften Klassenerhalt der Admira-Bundesliga-Mannschaft bei einigen Mannschaften vor, will da positve Signale für die Aufstockung vernommen haben. Die NÖN fragte bei einigen Vereinen nach, die die Erweiterung aber sehr skeptisch beurteilen.

Stockeraus Schmidt: „Wurden vor vollendete Tatsachen gestellt“

Beim SV Stockerau war Präsident Thomas Schmidt stinksauer: „Eine Sauerei, ich werde jetzt auch einen Antrag stellen, dass wir in die Regionalliga wollen, weil wir 1991 Cupsieger waren und in einer Stadt mit 18.000 Einwohnern spielen.“ Ihm stoßen gleich mehrere Dinge sauer auf: „Erstens der Zeitpunkt, wir reden von Anfang Juni, wo wir unsere Kaderplanung fast schon fertig haben.“ Schmidt spielt wohl darauf an, dass vor allem die Admira Juniors gleich oben mitspielen wollen und somit ein Titelkonkurrent der Stockerauer sind. „Zweitens, dass niemand mit uns geredet hat und alle Vereine der Liga vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Und drittens bedeuten vier Spiele mehr pro Saison mehr Aufwand und mehr Geld. Und bei Heimspielen gegen die Admira verkaufe ich auch nicht mehr als drei Wurstsemmeln extra.“

In eine ähnliche Kerbe schlägt Wolkersdorf-Obmann Peter Beninger: „Ich hab' mir das durchgerechnet. Die Aufstockung wird ein Minusgeschäft.“

Sierndorfs Fürhauser wittert Ungerechtigkeit

Ähnlich sieht es Sierndorfs Trainer Lukas Fürhauser, dem es ums Prinzip geht: „Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker und gerecht ist das sicher nicht. Das ist eine Watsch'n ins Gesicht für alle ordentlich und hart arbeitenden Vereine. Was denkt sich ein Verein wie Ernstbrunn, der nur knapp den Aufstieg verpasst, und plötzlich ziehen die Horn Amateure an ihnen aus der 1. Klasse vorbei.“ Dabei sei er ein Fan von mehr Spielen und die Admira könne er noch verstehen, „aber was Horn in der 2. Landesliga Ost zu suchen hat, muss mir einer erklären, gerade oder ungerade Ligen hin oder her. Ich möchte nur ein einziges Argument hören, dem ich zustimmen kann.“

Eine mögliche Erklärung wäre, dass mit der Eingliederung der beiden Vereine Druck von der immer schwieriger werdenden Einteilung in den 2. Klassen genommen wird. Aufgrund des suksessiven Rückgangs an Mannschaften werden die Wege für die kleinen Vereine immer weiter. Günther Breiner, Obmann der Hauptgruppe Nord, widerspricht dem aber entschieden: „Klar ist die Einteilung schwer, aber mit der Aufstockung der 2. Landesliga hat das gar nichts zu tun.“

Brunns Schiener stößt sich an Horn

Auch Brunn-Mastermind Robert Schiener schlägt kritische Töne an: „Das mit der Admira passt für uns, da bekommen wir auch noch ein Derby dazu. Horn ist aufgrund der weiten Fahrtstrecke natürlich ein Wahnsinn. Da hätte es vielleicht die Möglichkeit gegeben die 2. Landesliga West und 2. Landesliga Ost mit 15 Vereinen zu spielen mit einem Übergangsjahr, um dann auf 16 Vereine zu kommen. Als Zuckerl sollte sich der Verband überlegen, dass es wie in der Nachwuchs-Landesliga einen Fahrtkostenersatz gibt.“

Hauptgruppen-Obmann Wachter verteidigt Eingliederung

Verbandsfunktionär Thomas Wachter ist Obmann der Hauptgruppe Spitzenfußball und Mitglied des Sportreferats. Er bestätigt, dass der Antrag am Montag einstimmig mit 12:0-Stimmen angenommen wurde. Bereits vor Wochen gab es einen Antrag der Admira auf Einstufung in der 1. Landesliga. Der wurde abgelehnt. Die Admria bat aber um ein Gespräch beim Verband, wo sie ihre Argumente - offenbar überzeugend - darlegte. „Ich hab' ihnen bei diesem Gespräch deutlich vermittelt, dass der Rückzug aus der Regionalliga vor einem Jahr ein Fehler war“, spielt Wachter auf die Kooperation der Südstädter mit Traiskirchen an.

Jetzt galt es die Amateure neu einzustufen. Die Empfehlung in den ÖFB-Statuten lautet laut Wachter „in den beiden höchsten Ligen des Landesverbands“. Warum das auch für die Horn Amateure gilt, obwohl die gar nicht neu ein zu stufen waren, sondern aktuell in der 1. Klasse spielen? „Gleiches Recht für alle. Dann kann es nicht nur für die Admira gelten. Das nehme ich auf meine Kappe“, betont Wachter.

Freude in Horn und bei der Admira

Bei den vermeintlichen Liganeulingen herrscht freilich Erleichterung. Sportvorstand Philip Thonhauser: "Wenn es so kommt, nehmen wir es dankend an. Das ist eine ganz wichtige letzte Ausbildungsstufe für uns. Das wird eine Power-U19, wo wir unsere Youngsters einsetzen wollen. Von der Leistungsstärke passt das für uns.“ Admiras Sportdirektor Marcel Ketelaer kämpfte in den vergangenen Woche verbissen um die Aufnahme in die 2. Landesliga: „Das ist bombastisch und ist schwer in Ordnung für uns. Das war am Ende des Tages auch unser großes Ziel. Ein großes Dankeschön an den Verband, dass sie uns das so gewähren.“

Auch Horn freut sich auf die neue Liga, wie Geschäftsführer Andreas Zinkel bestätigt: „Wir haben seit Jahren versucht, in der 2. Landesliga eingereiht zu werden. Glücklicher- und dankenswerterweise wurde diesem Antrag jetzt stattgegeben. Natürlich wäre die 2. Landesliga West naheliegender gewesen, wir nahmen aber auch sehr gerne diese angebotene Gelegenheit wahr.“

Verbandsfunktionär Mischling: „Kasperltheater!“

Aus allen Verbandsgremien zieht sich zumindest der Retzer Werner Mischling zurück. Und das nach 32-jähriger Tätigkeit. Die Funktionärslegende kann die Verbandsentscheidung gar nicht nachvollziehen, bezeichnet sie als „Kasperltheater und Frechheit sondergleichen“. Vor allem die Eingliederung der Horn Amateure gehen Mischling gegen den Strich: „Warum dürfen die plötzlich zwei Klassen überspringen, sie haben sich sportlich nicht dafür qualifiziert. Und was passiert, wenn die nächstes Jahr wieder absteigen? Suchen sie dann wieder neu um einen Platz in der Landesliga an? Das ist ja verrückt!“

Ganz durch ist die Aufstockung noch nicht, muss sie doch am 23. Juni im Verbandsvorstand noch bestätigt werden. „Normalerweise eine Formsache“, befinden Hauptgruppenobmann Breiner, sitzen doch im Vorstand die selben Köpfe, wie im Sportreferat.