Das große Zittern geht noch weiter

Als Eggendorf-Trainer Alexander Jank vor zwei Wochen ankündigte: „Wir gewinnen die letzten drei Partien und bleiben oben!“, wurde diese Aussage in die Schublade „der letzte Griff nach dem Strohhalm“ gewertet. Die Chancen dafür waren bescheiden, wartete Eggendorf zu diesem Zeitpunkt schon seit Monaten auf einen vollen Erfolg. Jetzt, zwei Siege in Folge später, stehen die Eggendorfer kurz davor den Worten ihres Trainers Taten folgen zu lassen. Vor allem deswegen, weil die Konkurrenz Nerven zeigte: Bad Vöslau und Katzelsdorf ließen jeweils Federn, der Rückstand auf Eggendorf ist auf zwei Punkte zusammengeschmolzen.

Bad Vöslau mit guten Erinnerungen

„Das ist natürlich das Thema, was alle hier im Verein beschäftigt“, räumt Vöslau-Obmann Behrooz Khiaban ein. Am Samstag kommt Bisamberg in die Thermalstadt. „Wir haben an sie gute Erinnerungen, haben auswärts vier Tore in einer Halbzeit erzielt. Aber dieses Mal werden die drei Punkte bei uns bleiben.“ Katzelsdorf bekommt es mit Vösendorf zu tun, mit denen sie noch eine Rechnung offen haben, denn die Vösendorfer fügten der Mannschaft von Trainer Peter Lackner im Herbst eine herbe 1:5-Pleite zu.

Eggendorf spielt befreit auf

Wenn die beiden Partien am Samstag über die Bühne gehen, könnte der Abstiegskampf bereits entschieden sein, denn Eggendorf darf, kann und muss am Freitagabend gegen Langenlebarn vorlegen. „Mit uns rechnet ohnehin niemand mehr, nur noch wir glauben an uns. Das ist extrem befreiend, so spielen die Burschen auch“, erklärt Jank. Das direkte Duell spricht übrigens klar für Eggendorf: Gegen beide Kontrahenten holte die Jank-Elf je vier Punkte, Katzelsdorf würde im direkten Vergleich gegenüber Vöslau die Oberhand behalten.