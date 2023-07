Das nächste schwierige Jahr für Bad Vöslau

Nach dem Klassenerhalt in der letzten Runde gab's wieder einige namhafte Abgänge bei Bad Vöslau, ersetzt wurden sie vor allem mit Jugend und der Hoffnung auf eine entsprechende Entwicklung. Der Klassenerhalt ist auf alle Fälle machbar, für mehr braucht es wohl eine Explosion der Youngsters. In der letzten Transferwoche holten die Thermalstädter noch einen weiteren Tormann. Der 18-jährige Ismail Özdemir sammelte in der abgelaufenen Saison erste KM-Erfahrung bei Ternitz in der 2. Klasse Wechsel. In Vöslau wird er der Back-up für Einser Markus Zach.

Ebenfalls neu: Adem Makic, der Verteidiger etablierte sich zuletzt als Stütze bei Traiskirchen KM II in der 1. Klasse Ost, versucht sich nun zwei Etagen weiter oben. Rodi Sener war zuletzt in der Reserve von Landelsigist Kottingbrunn im Einsatz. Nun will sich der 19-Jährige bei Bad Vöslau im KM-Fußball etablieren.