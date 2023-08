Die „Panthers“ zeigten Krallen

Die Auftaktpartie gegen Mistelbach gestaltete sich wie viele dieser Saisonstart-Matches: Besonders ansehnlich sind sie nicht. Das bestätigte auch Matej Mitrovic, Trainer von Langenlebarn: „Wir haben in der ersten Hälte nicht zu unserem Spiel gefunden. Da waren die Hausherren besser. Da unsere Vorbereitung eher durchwachsen war, wussten wir nicht wo wir zu Saisonbeginn stehen. So gesehen hatten wir Glück, dass Mistelbach nicht höher in Führung lag. Nach dem Seitenwechsel kamen wir besser ins Spiel, hatte auch sehr gute Gelegenheiten. In Summe war aber das Remis in Ordnung. Der Ausfall von Osmani hat uns natürlich auch nicht geholfen.“ Mit dem Unentschieden in Mistelbach konnte aber Mitrovic leben.

Auf heimischen Geläuf hoffte Mitrovic auf den ersten vollen Punktegewinn. Es begann auch vielversprechend. Nach 13 Minuten führten die Heimischen mit 1:0. Neuerwerbung Osmani hatte danach sogar noch den zweiten Treffer am Fuß. Doch die „Panthers“ zeigten ihre Krallen - und nutzten Unkonzentriertheiten gnadenlos aus. Bis zur Pause waren die Mitrovic-Jungs mit 1:2 in Rückstand. Adnan Arnautovic hielt mit einer sehenswerten Parade seine Elf noch vor der Pause im Spiel. Doch eine weitere Konterattacke der Admira brachte Langenlebarn auf die Verlierstrasse - 1:3 (50.) Jetzt brachte Mitrovic Günter Eder ins Spiel - und prompt schien sich der legendäre Teamspirit wieder zu manifestieren. Anschlußtreffer zum 2:3 - und danach noch die Möglichkeit gar auf 3:3 zu stellen. Doch ein Konter zum 2:4 bedeutete die Niederlage. Mitrovic beschönigte aber nichts: „Wir haben durch Eigenfehler verdient verloren.“