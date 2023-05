Die Riesentöter haben es schon wieder getan

Die große Erleichterung hat sich noch nicht breitgemacht. Denn noch immer steht nicht abschließend fest, wie viele Vereine nun den bitteren Gang in die Gebietsliga antreten müssen. Eins oder zwei — das ist hier die Frage. Entsprechend angespannt bleibt die Lage im unteren Tabellendrittel der 2. Landesliga Ost. Der Ernst dieser Situation tut der Stimmung beim ASK Bad Vöslau aber keinen Abbruch. Mit dem 2:0-Auswärtserfolg in Stockerau geben die Thermalstädter mehr als nur ein Ausrufezeichen von sich. Denn nach dem Sieg in der Vorwoche gegen Brunn/Gebirge war dieses Ergebnis der zweite volle Erfolg in den vergangenen beiden Wochen. Zur Relation: In den 19 Meisterschaftswochen davor gab es insgesamt nur einen Sieg mehr, nämlich drei. „Sehr erfreulich, drei ganz wichtige Punkte“, wie Obmann Behrooz Khiaban meinte.

Und der Chef der Vöslauer macht dabei einen Trend aus — seine Burschen sind nämlich echte „Riesentöter“. Denn der Triumph über Stockerau war im vierten Spiel gegen einen Top-Vier-Verein der zweite Sieg, gegen Wolkersdorf gab's ein Remis, nur gegen Korneuburg musste der ASK eine Niederlage hinnehmen. „Man wieder gemerkt, dass uns der Gegner unterschätzt und dass sie schon bald merken mussten, dass wir uns wehren und dass es nicht ganz so leicht ist“, meint Khiaban augenzwinkernd.

Die Personalknappheit der letzten Wochen könnte mittelfristig zu einer Tugend werden: „Man sieht bei den jungen Spielern schon eine positive Entwicklung.“