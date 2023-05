Dieses Derby bot viel Gesprächsstoff

Viel wurde vom Derby zwischen der TSU Obergänserndorf und SC Korneuburg am vergangenen Samstag erwartet und viel Gesprächsstoff gab diese Partie auch her. Nach 0:1- Pausenrückstand gewann der Tabellenführer noch 3:1 und kam dem Meistertitel ein Stück näher. Wir werfen einen Blick auf die größten Aufreger:

Der Taktikkniff

Gerade in den ersten 45 Minuten wurden die Korneuburger von Obergänserndorf regelrecht überrollt – so sehr, dass Maximilian Balzer seinen Trainer während dem Match am Feld um eine Systemumstellung bat. In der Pause nahm Gerald Schalkhammer dann tatsächlich bei seinem 4-3-3-System Umstellungen vor – und plötzlich lief das Spiel des Favoriten wieder. „Das war dann eine echt starke Leistung von uns. Aber eines muss ich schon ehrlich sagen: Kriegen wir das 0:2, dann bin ich mir sicher, dass wir diese Partie verlieren.“

Der Dosenöffner

Lange Zeit standen die Hausherren unglaublich kompakt und hatten mit dem starken Mato Tadic einen Stürmer, der auch als eine Art Spielmacher agierte. Das stellte die Schalkhammer-Elf vor große Probleme. Erst der herrliche Ausgleichstreffer von Michael Endlicher, der von Manuel Tuczai noch besser eingeleitet wurde, brachte nach dem Seitenwechsel die Wende – und dass Korneuburg Tadic in der zweiten Hälfte kaltstellte. „Ich würde sagen, erste Halbzeit war pfui, die zweite war hui.“ Ein bisschen war es auch eine Reifeprüfung ...

Der Ausschluss

Osman Ali sah in der Nachspielzeit für eine Tätlichkeit noch Rot, im Duell der früheren Profis mit Benjamin Sulimani verlor er nach einem Wortgefecht die Nerven und schlug seinem Gegenüber auf die Beine. Die Rote Karte ging völlig in Ordnung. „Komplett unnötig. Er darf sich da nicht provozieren lassen“, fand Obergänserndorfs Sportleiter Darijo Majstorovic klare Worte.