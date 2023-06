Dreikampf gegen das Abstiegsgespenst

Eigentlich schien der Abstiegskampf schon entschieden, es sah so aus, als würde Eggendorf neben Breitenau als zweiter Absteiger feststehen. Das hätte bedeutet, dass Katzelsdorf und Bad Vöslau gerettet wären. Nach dem Punkt gegen Stockerau in der Vorwoche meinte Eggendorf-Trainer Alexander Jank aber selbstbewusst: „Wir gewinnen die letzten drei Spiele und bleiben in der Liga!“ Gegen Mistelbach am Freitag folgte der erste Streich — und auch zugleich der erste volle Erfolg unter Jank, seit dem er im Winter den Posten übernommen hatte. Fünf Punkte Rückstand aus zwei verbleibenden Spielen hat Eggendorf auf das rettende Ufer, bestehend aus Vöslau und Katzelsdorf...

„Wir werden bis zum Schluss kämpfen und alles geben“, will Jank so lange wie möglich die Hoffnung am Leben halten. Seine Truppe muss beide Spiele gewinnen, zumindest einer der beiden Konkurrenten zwei Mal umfallen. „Natürlich spüren wir den Druck, aber ich bin überzeugt, dass wir die nötigen Punkte noch machen werden und in der Liga bleiben“, meint Bad Vöslau-Obmann Behrooz Khiaban.

Die Katzelsdorfer, die mit den drei Punkten gegen Breitenau einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht haben, geben sich ebenfalls optimistisch: „Wir werden nur auf uns schauen und wollen natürlich beide Spiele gewinnen. Das wäre ein versöhnlicher Abschluss einer extrem fordernden Saison, wo vieles gegen uns gelaufen ist“, meint Katzelsdorf-Trainer Peter Lackner, der bekanntlich auch eine Vöslau-Vergangenheit hat.