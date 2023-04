„Dürfen Nerven nicht wegschmeißen“

Langenlebarn steht in der Frühjahrstabelle als einzige Mannschaft der Liga noch immer ohne Punkt da. Das war angesichts der schweren Auslosung aber auch fast zu erwarten. Die bisherigen Gegner waren immerhin: Der Erste, der Zweite, der Dritte und mit Sierndorf der Sechste.

In dieser Tonart geht es weiter. Am Samstag kommt der Vierte Wolkersdorf, der zuletzt Obergänserndorf mit 7:1 abgeschossen hat, nach Langenlebarn. Erst dann wartet mit dem Nachtragsspiel in Mistelbach der erste Gegner der unteren Tabellenhälfte.

„Ab Mistelbach fängt es für uns richtig an. Das Wichtigste wird sein, nur nicht die Nerven wegzuschmeißen“, weiß Präsident Wolfgang Friedrich. „Schön langsam müssen wir anfangen zu punkten. Es immer auf die nächste Woche zu verschieben, wird sich nicht ausgehen“, warnt sportlicher Leiter Günter Flehberger. Die direkte Konkurrenz ist im Rückspiegel wieder größer geworden: Bad Vöslau und Eggendorf haben sich im direkten Duell unentschieden getrennt und sich auf einen bzw. zwei Punkte an Langenlebarn heran gepirscht.

Gegen Sierndorf hielt Langenlebarn eine halbe Stunde lang mit. „Wieder war eine Standardsituation für den Gegner der Dosenöffner“, ärgerte sich Flehberger über den Corner zum 0:1. Ein Blitz-Doppelschlag gleich nach der Pause brachte die endgültige Entscheidung. Binnen einer Minute zogen die Gäste auf 3:0 davon. Da ist es viel zu schnell und viel zu leicht gegangen.

Das Spiel endete 1:4. Für den SDL war es die heuer schon dritte, inklusive Vorbereitung fünfte (!) 1:4-Niederlage. „Ich hasse diese Ergebnisse. Da wäre mir fast lieber, Sierndorf würde noch ein fünftes Tor schießen“, so Tormanntrainer Georg Steinböck mit Galgenhumor.

Wenn es etwas Positives gibt, dann höchstens den Umstand, dass nach der Strafverifizierung des Brunn-Spiels die Tordifferenz ohne Bedeutung und es egal ist, ob ein Spiel mit 0:1, 1:4 oder 1:10 verloren geht.