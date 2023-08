Ebreichsdorf als Aufsteiger Topfavorit

ASK MannersdorfDie Mannersdorfer waren in der 1. Landesliga dreimal in Serie Tabellenletzter. Dass die Ostniederösterreicher erst diesmal abstiegen, ist einer Melange aus Glück, Corona-Pandemie und Ligaaufstockung zu verdanken. Mannersdorf wird es aber auch eine Etage tiefer sehr schwer haben. Es wartet erneut der Abstiegskampf.

SC WolkersdorfDer Vizemeister ist natürlich auch diesmal ein heißer Kandidat für einen Platz im Spitzenfeld. Noch dazu, weil der Stamm der Mannschaft rund um Schützenkönig Christian Stanic und Spielmacher Daniel Schöpf blieb. Zum Problem könnten lediglich Ausfälle werden. Der Kader ist kleiner geworden.

SC Brunn/Geb.Ähnlich wie Wolkersdorf kann auch Brunn weiter auf eine eingespielte Truppe bauen, die im Sommer zudem noch verstärkt wurde. Brunn hat die Qualität, um ganz vorne zu landen. Voraussetzung? Dass die Elf von Langzeittrainer Robert Schiener die teils unerklärlichen Umfaller gegen vermeintlich deutlich schwächere Teams abstellt.

SV StockerauFür die Konkurrenz ein Mitfavorit im Kampf um den Meistertitel. Trainer Robert Haas übernahm im Winter, führt ein für ihn typisches strenges Regiment und baute den Kader nach seinen Vorstellungen um. Ex-Bundesliga-Stürmer Mario Konrad ist nur einer von vielen namhaften Neuzugängen.

Prominentester Neuzugang der Liga: Stockerau holt Ex-Bundesliga-Stürmer Mario Konrad und will mit ihm Richtung Aufstieg marschieren. Foto: Foto: Robert Simperler

SV VösendorfDer nächste heiße Anwärter auf einen Spitzenplatz. Vösendorf steigerte sich im Verlauf der Vorsaison kontinuierlich, punktete im Frühjahr auch gegen Meister Korneuburg und schlug die Topteams Wolkersdorf und Brunn. Der Kader wurde zudem noch verstärkt. Topspieler ist Stürmer Jason Sprinzer, der in den letzten beiden Saisonspielen acht Tore schoss.

SV SierndorfSierndorf mauserte sich in den vergangenen Jahren zu einer soliden Mannschaft in der 2. Landesliga Ost. An guten Tagen kann die Elf von Langzeittrainer Lukas Fürhauser mit läuferischer Stärke und Körperlichkeit in den Zweikämpfen jedem Gegner weh tun. Und: Auch in diesem Sommer verstärkte sich Sierndorf punktuell aber gut.

TSU ObergänserndorfJedes Jahr wird Obergänserndorf im Vorfeld zu den Abstiegskandidaten gezählt und jedes Jahr schafft es die Elf von Langzeitcoach Michael Wagner aufs Neue, sich aus dem Gröbsten raus zu halten. Der Platz in Obergänserndorf ist speziell, weil klein und bietet einen richtigen Heimvorteil.

SV LangenlebarnLangenlebarn hat begrenzte finanzielle Möglichkeiten, schafft es aber durch ein familiäres Umfeld einen guten Spirit in die Truppe zu bringen. Mit Elvis Osmani kam ein Qualitätsspieler aus Stockerau dazu, der die Offensive ankurbeln soll.

1. FC BisambergIm Vorjahr als Titelkandidat gehandelt, enttäuschte Bisamberg über weite Strecken und kam erst spät auf Touren. Zu spät! Im Sommer gab's einen großen Umbruch. Neo-Trainer Rene Hieblinger hat dennoch einen Kader zur Verfügung, der für einen Platz im gesicherten Mittelfeld reichen sollte.

FC MistelbachIn Mistelbach kehrte Alfred Rötzer nach zehnmonatiger Pause auf die Betreuerbank zurück. Mit ihm fanden auch zwei Topspieler den Weg zurück: Spielmacher Tomas Tok und Flügel Albert Kautz. Offensiv ist Mistelbach damit hervorragend aufgestellt. Defensiv bleiben viele Fragezeichen.

ASK Bad VöslauDie Bad Vöslauer veränderten den Kader nach einer enttäuschenden Saison im Sommer nachhaltig. Ein Qualitätsschub wäre auch dringend notwendig, ansonsten wartet erneut der Abstiegskampf. Viel hängt an „Lebensversicherung“ Daniel Weber, der 17 Mal traf.

SC KatzelsdorfKatzelsdorf hatte eine schwierige erste Saison in der 2. Landesliga, schaffte den Klassenerhalt nur mit viel Bauchweh. Und das, obwohl sich die Lackner-Elf im Winter namhaft verstärkte. Im Sommer gab's den nächsten Umbruch. Viele Topspieler gingen, viele kamen dazu. Allen voran Stürmer Matthias Lindner aus Scheiblingkirchen.

ASK EbreichsdorfEbreichsdorf ist kein „normaler“ Aufsteiger und wird von der Konkurrenz als Topfavorit auf den Titel gehandelt. Der mit Regionalliga-erfahrenen Spielern gespickte Kader gibt diese Einschätzung freilich her. Aber Vorsicht: Durch die 2. Landesliga Ost marschiert man nicht so einfach durch, da drehten aufstrebende Klubs wie Stripfing schon mal „Ehrenrunden“.

FC KlosterneuburgGrundsolider Aufsteiger, der allerdings durch das Karriereende von Johannes Mansbart seinen Topspieler verlor. Die Lücke soll Goalgetter Christian Hueber schließen, der von Columbia Floridsdorf kam. In der Vorbereitung klappte das bislang.

FC Admira PanthersDie Eingliederung der Amateurmannschaften schlug hohe Wellen. Vor allem die Panthers sind ganz schwer einzuordnen, weil dieses Team neu aus dem Boden gestampft wurde. Entscheidend ist, wie schnell sich die vielen Akademiespieler an den Erwachsenenfußball gewöhnen.

SV Horn KM IIViele prophezeien den Hornern den sofortigen Abstieg. Warum? Weil die Waldviertler aus der 1. Klasse in die 2. Landesliga versetzt wurden, dort aber auch „nur“ auf Rang sechs landeten. Der Kader wurde hauptsächlich mit Nachwuchsspielern aufgefüllt. Wie viel Unterstützung vom Profikader möglich ist, bleibt das große Fragezeichen.

Die ersten Runden

Freitag, 19.30 Uhr: Ebreichsdorf – Vösendorf, Brunn/Geb. – Bisamberg, Klosterneuburg – Horn Amateure, Mannersdorf – Katzelsdorf, Wolkersdorf – Sierndorf.- 20 Uhr: Stockerau – Bad Vöslau, Mistelbach – Langenlebarn.

Samstag, 17.30 Uhr: Admira Panthers – Obergänserndorf.

15. August, 17 Uhr: Horn Amateure – Katzelsdorf. – 17.30 Uhr: Sierndorf – Ebreichsdorf, Obergänserndorf – Wolkersdorf, Bad Vöslau – Brunn/Geb., Langenlebarn – Admira Panthers.- 18.30 Uhr: Stockerau – Mannersdorf.- 18.45 Uhr: Vösendorf – Klosterneuburg.- 19.30 Uhr: Bisamberg – Mistelbach.