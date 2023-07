Ebreichsdorf und die Rolle als Gejagter

Eines war klar: Wenn sie kommen, dann kommen sie mit einem Knall. Die Rede ist vom ASK Ebreichsdorf. Der überlegene Meister aus der Gebietsliga stellte schon eine Etage tiefer eine Mannschaft auf, von der auch viele 2. Landesliga-Trainer nur träumen hätte können. Logisch war auch, dass Trainer Christopher „Skinny“ Maucha für die neue Saison auch entsprechend nachlegen kann, darf und wird. Mit Regionalliga-Erfahrung gespickt geht's auch heuer wieder um den Titel, alles andere als ein Top-Drei Platz wäre eine Enttäuschung - für die Herren in Blau-Weiß am allermeisten.