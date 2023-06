Eggendorfs Abstieg nach einem Jahrzehnt in der Liga

1:0 zur Pause, die Hoffnung lebt! Der Griff nach dem Strohhalm, durch einen Sieg der Eggendorfer würde er zumindest noch bis Samstagnachmittag anhalten. Denn mit drei Punkten hätte der ASK bei einem Spiel mehr in den Beinen die Liga-Konkurrenz aus Bad Vöslau und Katzelsdorf hinter sich gelassen, hätte für den Klassenerhalt Schützenhilfe aus Bisamberg oder Vösendorf gebraucht. „Ich habe ihnen in der Pause gesagt, dass das kein komfortabler Polster ist, auf dem wir uns ausruhen können“, appellierte Eggendorf-Trainer Alexander Jank an seine Mannschaft, wachsam zu bleiben...

...doch es sollte am Ende nicht reichen. Langenlebarn drehte die Partie, brachte die Eggendorfer an den Rande des „Untergangs“. Der 2:2-Ausgleich änderte nichts daran, dass Eggendorf schon am Freitagabend den Weg Richtung Gebietsliga antreten musste. „Es tut mir für die ganzen Leute im Vorstand, die Fans, die Spieler leid, dass wir es am Ende nicht geschafft haben“, so Jank, der aber festhält: „Wir sind nicht heute und auch nicht in den letzten Wochen abgestiegen, wir sind zwischen Runde 6 und 22 abgestiegen, als wir keine einzige Partie gewonnen haben. Das war am Ende dann einfach zu wenig, das muss man so ehrlich sagen.“ Für den Coach war es die letzte Partie in Eggendorf, sein Nachfolger Michael Schmidt steht bereits fest.

Der Ehrenpräsident litt mit

Am Sonntag und am Montag flackerte noch einmal so etwas wie Hoffnung beim ASK Eggendorf auf – durch die Klasseneinteilung und den Antrag auf Eingliederung in die 2. Landesliga von Amstetten wäre Eggendorf gerettet gewesen. Dem gab der Verband aber einen Korb, Eggendorf muss runter.

Der Abstieg trifft die gesamte Eggendorfer Fußballfamilie hart – insbesondere auch Ehrenpräsident und Altbürgermeister Thomas Pollak, der die entscheidende Partie ein paar Meter abseits der Tribüne verfolgte, bei jeder vergebenen Chance mitlitt. Er war es damals gewesen, der den ASK Eggendorf noch am alten Sportplatz, wo heute Wohnungen stehen, vom letzten Platz der 2. Klasse zu einem Spitzen-Team der Region geformt hat. „Ein rabenschwarzer Tag, extrem bitter. Dieser Abstieg schmerzt sehr“, so Pollak. Zehn Jahre kickte der ASK Eggendorf in der 2. Landesliga, 2013 stieg die Truppe unter dem Kommando von Christian Aflenzer als Gebietsliga-Meister auf.