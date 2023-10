Ein Krimi bis zum Ende - erneut zwei „Rote“

Diesmal standen zehn Langenlebarner zehn Vösendorfern am Ende des Spiels gegenüber. Immerhin schon ein Gleichstand. Und so endete auch die Partie, nicht ganz unvermutet, leistungsgerecht mit 1:1. Wiewohl die Langenlebarner mit diesem Punkt besser leben können als die Gäste, die zumindest fast eine halbe Stunde nominell stärker agieren durften. Es war wieder „Hollywood“ angesagt in „Lewarn“. Die Gäste diktierten die Anfangsminuten, dazwischen verstümperte Langenlebarn seine Gelegenheiten. Diesmal gingen die Hausherren in Front - eine sehr gute Zusammenarbeit von Ben Duty und Gregor Waiss, der das 1:0 besorgte. Doch eine sehr gute Kombination knapp vor der Pause brachte die Gäste wieder ins Spiel zurück - und bedeutete den Ausgleich. Nach dem Wechsel war zumindest für eine Viertelstunde der Gegner aus dem südlichen Niederösterreich die klar bessere Mannschaft.

Vösendorf konnte den Sack nicht zumachen

Doch zum Glück für die Hausherren agierten die Gäste zu eigensinnig (fast schon fahrlässig hier nicht auf den besser postierten Mann abzuspielen, 52.), zum umständlich (56.), oder mit Pech (der Ball sprang via Innenstange vom hervorragend gehüteten Tor von Adnan Arnautovic heraus, 57.). Der Blitzkonter zwei Minuten später hätte aber auch das 2:1 für die „Lewarner“ bedeuten können (59.). Brenzlig schien die Situation zu werden als Käpt'n Horaczek nach Notbremse mit Rot vom Platz musste (64.)! Dadurch konnten sich die Heimischen nur mehr auf Konter verlegen, agierten viel defensiver als gewohnt. Das Spiel insgesamt war aber in puncto Tempo in einer ausgewöhnlich guten Kategorie für 2. Landesliga-Niveau. Den Schlussakkord konnte leider Flo Slama nicht setzen. Er hatte die Riesenchance auf das 2:1 - erwähnenswert ist auch noch ein Ausschluss, nona, für die Gäste - das gehört in Langenlebarn fast schon zum „guten Ton“ (92.). Doch der sportliche Leiter Günter Flehberger zeigte sich nach dem Match mit dem Punktegewinn zufrieden: „Wir haben bis zum Schluss gefightet, gegen einen starken Gegner, haben wieder einen Punkt eingesammelt. Das Remis ist in Ordnung, auch wenn wir die letzte Chance in diesem Spiel hatten.“