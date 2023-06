Ein lupenreiner Sprinzer-Viererpack

Ein 6:1-Sieg gegen ein Top-Team passiert nicht alle Tage. Dass dann einer auch noch vier Tore erzielt, machte es noch spezieller. Der große Held beim Heimerfolg gegen Wolkersdorf? Jason Sprinzer!

Möglich war das natürlich auch, weil der Gegner im Verlauf des Spiels gleich zwei Platzverweise kassierte. Das schmälerte die Freude aber keineswegs. „Das erste Mal vier Tore in einer Kampfmannschaft zu erzielen fühlt sich schon super an“, grinste der Viererpack-Mann, „ein echt geiles Gefühl.“ Dabei hatte der Stürmer sogar noch die Chance, mehr Tore zu erzielen. „Aber mit vier Treffern kann man auch ganz zufrieden sein“, zwinkerte Sprinzer.

Das war umso spezieller, weil ihm alle Treffer nach dem Seitenwechsel gelangen. Und, weil Sprinzer in der bisherigen Saison mit Verletzungen zu kämpfen hatte. „Zum Ende der Saison noch einige Tore zu schießen und wieder richtig in Form zu kommen fühlt sich super an, da fällt mir ein Stein vom Herzen“, zeigte sich Sprinzer erleichtert.