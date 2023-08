Endet Obergänserndorfs lange Durststrecke?

Wenn am Sonntag das zweite Korneuburger Bezirksderby in Obergänserndorf über die Bühne geht, dann wartet mit Stock-erau ein absoluter Angstgegner auf die Wagner-Elf. Denn seit über fünf Jahren, genauer gesagt seit dem 28. März 2018, gelang den Obergänserndorfern kein Sieg mehr über die Lenau-städtern. Seit damals gab es acht Duelle in der Meisterschaft, davon endeten vier Unentschieden und vier mit einem Sieg für die Stockerauer. Sollte sich diese Statistik diesmal ändern, wäre es eine faustdicke Überraschung. Wir haben uns die Ausgangslage bei den beiden Bezirkskonkurrenten einmal genauer angesehen:

Schauplatz Obergänserndorf

Mit drei Punkten aus vier Partien kann der Saisonstart der TSU als suboptimal bezeichnet werden. Allerdings ist die Stimmung bei Trainer Michael Wagner und Co. nicht schlecht: „Wir hatten ein Mörderauftaktprogramm mit der Admira, Vizemeister Wolkersdorf, Mistelbach und dem Top-Team aus Brunn. Das darf man nicht vergessen.“ Beim 0:2 gegen die Brunner vergangenen Freitag sah Wagner viel Positives: „Ich kann den Burschen nicht viel vorwerfen, das war eine klare Steigerung zum Mistelbach-Match. Allerdings hätten wir offensiv für mehr Druck sorgen müssen.“

Gegen Stockerau sieht eine gute Ausgangslage für seine Mannschaft: „Wir können nur überraschen, für mich wirken die Stockerauer heuer sehr dynamisch.“ Allerdings plagen ihn Personalprobleme: Terence True-Tutschku wird genauso fehlen wie Dorian Kleedorfer, bei dem Verdacht auf Seitenbandeinriss im Knie besteht.

Schauplatz Stockerau

Der große Favorit in diesem Derby brachte sich mit einem ungefährdeten 3:0 gegen Langenlebarn in Form. Nach dem Last-Minute-Ausgleich gegen die Bisamberger war Coach Robert Haas erbost, scheinbar trugen die klaren Worte unter der Worte Früchte: „Wir hatten on Minute eins an eine gute Intensität in unserem Spiel, waren dominanter und aktiver als der Gegner. Großes Kompliment an die Mannschaft nach den intensiven letzten Tagen mit so viel Power zu spielen. Das war heute ein richtig gutes Spiel von uns, so stell ich mir das vor!“

Allerdings sieht Haas jetzt keinen Grund, Obergänserndorf zu unterschätzen: „Wir dürfen keinen Millimeter nachlassen, sonst erleben wir eine böse Überraschung.“