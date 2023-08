Ernüchterung nach drei Pleiten en suite

Mannersdorfs Obmann Johannes Horvath bekommt Flashbacks. Drei Niederlagen en suite, noch dazu ohne Torerfolg? Das sind Parameter, wie sie der ASK in der 1. Landesliga die letzten Jahre wie am Fließband erlebte. Jetzt, eine Liga tiefer, sollte es aufwärtsgehen und vor allem in der Offensive dank Neo-Stürmer Romulo Santos und Neo-Flügelflitzer Alperen Sahinarslan mit dem Tore schießen leichter fallen.

Es klappte zumindest in der Vorbereitung nach Wunsch. Nach vier Meisterschaftspartien und nur einem erzielten Treffer hält sich die Begeisterung aber freilich in Grenzen. „Zumindest sechs Punkte hätten wir uns schon erwartet“, offenbarte Horvath das gescheiterte Auftaktziel. Während die Niederlagen gegen Stockerau und Bad Vöslau sich aufgrund der Qualität des Gegners noch einigermaßen erklären lassen, sitzt der Stachel nach dem 0:1 gegen Klosterneuburg tief. „Gerade gegen den Aufsteiger aus der Gebietsliga hätten wir uns als Landesliga-Absteiger mehr ausgerechnet“, zeigte sich Horvath enttäuscht.

Siegeswille hat gegen Klosterneuburg gefehlt

Die Gründe für diese Pleite dürften sich für den ASK noch nicht zur Gänze erschlossen haben. Was für Horvath aber offensichtlich war: „Der absolute Siegeswille hat gefehlt. Es hatte den Anschein, als wären einige Spieler mit dem X zufrieden gewesen.“ Und das rächte sich sodann in Form eines Last-Minute-Tores, welches die 0:1-Heimpleite einzementierte. Horvath: „Diese Niederlage war ein ziemlicher Tiefschlag.“

Die Mannersdorfer müssen nun schnell in die Spur finden und Punkte sammeln, um nicht im Tabellenkeller picken zu bleiben. Am Freitag (19:30 Uhr) geht es zum Auswärtsspiel gegen Bisamberg. „Ein Sieg wäre ideal“, hofft Horvath auf eine Trendwende. Vom Personal her ist keine Besserung in Sicht: Verteidiger Mohammad Rezaie hat noch mit einer Verletzung unbestimmten Grades zu kämpfen. Und Leon Mayer verharrt nach seiner Verletzungspause nach wie vor im Stadium des Lauftrainings.

Dafür könnte Neuzugang Thomas Macho bald ins Aufgebot der Ersten rücken. Aus beruflichen Gründen verpasste der Offensivmann in der Vorbereitung den Großteil des Trainings. Jetzt ist er voll dabei und konnte zuletzt in der U23 mitspielen und eine gute Leistung abrufen.