Herz sagt Brunn, Kopf sagt Panthers

Es ist ein echtes Schlagerspiel, welches am Freitag in Brunn über die Bühne geht. Leader und Lokalrivale Admira Panthers ist zu Gast. Zwischen den Stühlen sitzt Ernst Baumeister. Auf der einen Seite Brunn, wo sein Sohn Patrick spielt. Auf der anderen Seite die Admira, wo er jahrelang die Fäden zog. „Ich drücke Brunn die Daumen, aber ich glaube das wird nichts helfen“, lacht Baumeister, der auf die starke Serie der Panthers anspielt. Selbst wird Baumeister das Duell aber nicht anschauen können, weil Marchfeld, wo er Sportchef ist, selbst am Freitag spielt.

Für die Panthers ist das Duell nur ein Katzensprung, liegen immerhin keine drei Kilometer Entfernung zwischen den beiden Sportplätzen. „Wir freuen uns sehr auf das Duell. Die Panthers sind ein super Gegner. Ich bin schon überrascht, dass sie so weit vorne sind, aber sie sind mit ihren Leistungen verdient ganz vorne“, lobt Brunn-Trainer Robert Schiener den kommenden Gegner.

Von einem Derby will Schiener trotz der kurzen Distanz nichts wissen, spricht von einem Bezirksduell: „Das letzte Duell ist gute 25 Jahre her, für mich ist es kein Derby. Aber wir hoffen natürlich darauf, dass wir unsere Heimstärke wieder ausspielen können.“

Ein Derby sieht Panthers-Coach Gerhard Fellner ebenfalls nicht. Dafür aber das für ihn brisanteste Bezirksduell: „Aber egal gegen wen wir spielen, wir wollen sowieso jedes Spiel gewinnen, egal ob es Brunn ist oder nicht. Das wird definitiv ein heißer Tanz für uns werden.“