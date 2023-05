Kaderplanung rund um Youngsters in Planung

Bei der 2:4-Pleite gegen Wolkersdorf musste Breitenau-Coach Roman Waldherr aufgrund einiger Ausfälle auf einen sehr jungen Kader zurückgreifen. Daniel Heissenberger, Stefan Bauer, Pavel Klimpar, Marcel Sauer, Aytac Sahin und Altin Pireci fehlten. „Ich weiß oft gar nicht mehr alle Ausfälle“, so Obmann Andreas Morgenbesser, der aber stolz auf die Leistung seiner Burschen ist.

Insgesamt waren sechs Spieler aus dem Jahrgang 2005, zwei 2004er und vier Spieler, die 2002 geboren wurden, im 17-Mann-Kader dabei. Einige davon in der Startelf. „Es war wieder eine sehr junge Mannschaft. Mit der Altersstruktur musst du in der 2. Landesliga mal Paroli bieten können“, meint Morgenbesser, der eine engagierte Leistung sah, aber auch weiß, dass von einer so jungen Mannschaft noch nicht mehr zu erwarten ist: „Weil wir so jung sind, fehlt uns da auch was. Bei solchen Ausfällen im Kader geht das dann nicht mehr immer gut.“Breitenau plant die ein oder andere RückholaktionDer Klassenerhalt ist kein realistisches Ziel mehr: „Da brauchen wir nicht mehr reden, trotzdem hätten wir die Möglichkeit mehr zu punkten, wenn der Kader nicht so ausgedünnt wäre. An der Philosophie mit den Jungen zu arbeiten wird aber auch eine Klasse tiefer festgehalten werden. „Ich schau mir das Ganze gerne in zwei Jahren an. Da ist viel Potenzial da“, so der Vereinschef, der auch klare Ziele für die anstehende Transferzeit und die nächsten Jahre hat: „Wir werden auch nächstes Jahr auf die jungen Burschen setzen, aber wir dürfen die Gebietsliga nicht unterschätzen.

Deshalb arbeitet die Vereinsführung schon an der Zukunft. „Wir werden versuchen den ein oder anderen Spieler zurückzuholen“, gibt es für Andreas Morgenbesser einige Optionen mit Breitenauer Vergangenheit, die der Altersstruktur und der Qualität guttun würden. „Es muss eine passende Struktur da sein. Da muss einfach ein gutes Gerippe da sein, auch für die jungen, die das schon gut machen“, kennt Obmann Morgenbesser die noch anstehenden Aufgaben im Vorfeld der kommenden Saison ganz genau.