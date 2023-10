Katzelsdorf trennt sich von Trainer Lackner

Überraschung in der Leitha-Arena! Peter Lackner ist nicht mehr Trainer des SC Katzelsdorf. Zu diesem Entschluss kam der Vorstand am vergangenen Wochenende - damit war das 2:2 gegen Bisamberg der letzte Auftritt des 54-Jährigen an der Katzelsdorfer Seitenlinie. „Wir haben schon länger überlegt, was wir ändern können, haben im Sommer die Mannschaft komplett umgebaut“, grübelte Obmann Wolfgang Csank. Die Entscheidung sei ihm und Sportdirektor Martin Stricker sehr schwer gefallen. „Weil Peter menschlich ein super Bursch' ist und fachlich ein Top-Trainer. Aber es war an der Zeit für frischen Wind“, so Csank weiter.

Nachfolger ab Montag im Amt

Vier Jahre war Peter Lackner Trainer in Katzelsdorf, feierte mit ihnen den Meistertitel in der Gebietsliga und verzeichnete im Meistercup sogar einen Finaleinzug. Im Vorjahr blieb der Verein denkbar knapp in der 2. Landesliga, auch dieses Jahr verlief die Saison eher wechselhaft. Vier Unentschieden in den letzten vier Partien. „Aber das war nicht der Grund, da kann man nicht wirklich von einem Negativlauf sprechen“, so Csank. Wer in seine Fußstapfen tritt, soll in den nächsten Tagen geklärt werden. Am Wochenende werden noch Christopher Drazan und Kapitän Patrick Kadletz die Mannschaft führen.