Katzelsdorfer Groll nach geplatztem Deal

Drei weitere Transfer in trockenen Tüchern präsentierte Katzelsdorf-Trainer Peter Lackner: Mit Dominik Lukac (SC Wiener Neustadt) und Milos Jovanovic (Helfort) kommt viel Routine und höherklassige Erfahrung an die Leitha, mit Ilhan Halilovic (Wimpassing) angelt sich Katzelsdorf einen talentierten Mann für die Außenbahn. „Wir sind mit dem bisherigen Programm sehr zufrieden, ein, zwei offene Positionen haben wir aber noch“, so Lackner.

Verärgert zeigte sich der Coach allerdings über den geplatzten Deal von Jonas Gallei. Der Spieler aus der Akademie Burgenland bekam kein grünes Licht für den Wechsel. „Absolut unverständlich, dass man da dem Burschen etwas in den Weg legt“, war Peter Lackner sauer. Gallei müsse innerhalb des burgenländischen Verbandes bleiben, ein Wechsel nach Katzelsdorf scheidet damit aus. Akademie-Geschäftsführer Oliver Snurer kann den Wirbel nicht nachvollziehen und erklärt – ohne dabei den Datenschutz zu verletzten: „Unsere Spieler haben sich vertraglich darauf festgelegt, dass sie während der Ausbildung auch im Burgenland spielen. Sollte ein Spieler, der auch die HAK Mattersburg besucht, sich aber dafür entscheiden nach Niederösterreich oder in die Steiermark zu wechseln, dann kann er selbstverständlich die Schule zu Ende machen und maturieren. Aus dem Fußball-Modell würde er aber ausscheiden.“