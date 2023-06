Katzelsdorfs neue Kleider

Am Ende war es dann nur ein Punkt, der Katzelsdorf vor dem sofortigen Wiederabstieg in die Gebietsliga bewahrte. Dementsprechend radikal schaut auch der Kaderumbruch an der Leitha aus. Mit Martin Skarek kommt ein neuer Einsertormann, der Dominik Hemmelmayer (WNSC) nachfolgt. Markus Lechner verabschiedet sich Richtung Ortmann – den selben Weg geht Offensivmann Yasin Adigüzel, der erst im Winter von Landesliga-Vize Kottigbrunn zur Lackner-Elf kam.

Mit dem Regionalliga-Absteiger USV Scheiblingkirchen vollzieht Katzelsdorf eine Stürmer-Rochade: Leihgabe Moritz Stangl kehrt nach einem halben Jahr wieder zu seinem Heimatverein zurück, dafür kommt Routinier Matthias Lindner zur Lackner-Elf. Für Lindner waren die guten Gespräche sowie die Pläne für die neue Saison ausschlaggebend. Rona Bumba kommt aus Mistelbach und soll für die nötige Torgefahr sorgen.

Nicht mehr in Katzelsdorf auflaufen werden Nemanja Andesilic, Davor Tadijanovic, Orcun Köse und Erim Karakaya. Ebenfalls beendet ist das Kapitel Katzelsdorf für Markus Sramek.

„Wir werden eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen“, ist sich Trainer Peter Lackner sicher.