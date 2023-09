Kein Favorit vor dem großen Derby

Die Spannung steigt bei Brunn und Vösendorf. Denn am Freitag kommt es zum großen Bezirksderby zwischen den beiden Mannschaften. Während Brunn mit einem 2:1-Auswärtssieg in Sierndorf Selbstvertrauen vor dem Lokalduell sammelte, spielte Vösendorf 2:2 gegen Mistelbach.

Die Favoritenrolle will keiner so richtig annehmen. „Am Wochenende werden bei uns zum Glück einige Spieler retour kommen“, spielt Brunn-Coach Robert Schiener dabei auch auf die Personalsituation an. David Würfel und Matthias Nemetz werden wohl wieder ein Thema sein, für Florian Uhlig kommt das Derby wahrscheinlich noch zu früh.

In den bisherigen zwei Heimspielen gewann Brunn die Partien. „Im Derby gibt es aber keinen Favoriten. Vielleicht wir mehr, weil wir Zuhause spielen. Wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen, für uns zählen nur drei Punkte“, will Schiener einen Derbysieg feiern.

Ähnlich sieht es Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher: „Ein Derby kann immer in beide Richtungen gehen, man muss schauen, was möglich ist.“

Innenverteidiger Philip Müller ist ein großes Fragezeichen bei den Vösendorfern. „Ich gehe davon aus, dass es ein Spiel auf Augenhöhe sein wird, es gibt keinen klaren Favoriten“, sieht Steinacher eine klassische 50:50-Chance. Er ist aber auch sicher, dass die Zuschauer auf ihre Kosten kommen werden: „Es wird eine spannende Partie, auf die sich jeder freuen kann.“