Klassenerhalt quasi fix, Pläne werden konkret

„Also, jetzt glaub' ich auch, dass wir durch sind“, jubelte Bad Vöslau-Obmann Behrooz Khiaban über die drei Punkte gegen Sierndorf. Daniel Weber per Doppelpack sowie Berke Kuvvet sorgten mit ihren Treffern für einen verdienten 3:1-Auswärtssieg.

Im „Worst Case“ gibt es heuer in der 2. Landesliga Ost zwei Absteiger — nämlich dann, wenn aus der 1. Landesliga Mannersdorf absteigen muss. Aktuell würde es neben Fix-Absteiger Breitenau auch Eggendorf treffen, auf die Mannschaft von Alexander Jank hat Vöslau mittlerweile sieben Punkte Vorsprung. Drei Runden vor Schluss ein sehr komfortabler Polster — so komfortabel, dass Bad Vöslau bei der Kaderplanung schon den nächsten Schritt machen kann. Drei Spielern wurde bereits mitgeteilt, dass die nächste Saison in Vöslau ohne sie stattfinden wird. Allerdings kamen von dem Trio die Signale, dass sie doch bleiben wollen.

Nicht mehr für Bad Vöslau auflaufen wird Marcus Marzinger. Nach eineinhalb Jahren auf der Rohrwiese kehrt Marzinger zu Breitenau zurück — zu jenem Verein, bei dem er bis Jänner 2022 spielte.