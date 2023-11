Langenlebarn droht ein stürmischer Frühling

Ebreichsdorf war den Tullnerfeldern am Ende doch eine Nummer zu groß. Wiewohl die erste Hälfte zu Hoffnungen Anlass gab. Das sah auch Obmann Gerald Bauer während des Spieles so: „Wir haben uns sehr gut präsentiert, im Gegensatz zum Match gegen Klosterneuburg.“

In Hälfte eins waren vor allem die ersten zwanzig Minuten immens schnell. Ebreichsdorf konnte dieses Tempo über weite Strecken des Spieles halten. Bei Langenlebarn sah man im Gegensatz dazu ab Minute 70 deutliche Verschleißerscheinungen. Die höhere Klasse des Gegners tat sein Übriges. Das Resultat von 1:3 spiegelte die Kräfte über 90 Minuten wider.

Balance-Spieler fehlt

Auch ist bei Langenlebarn inzwischen offensichtlich, dass ein Balance-Spieler im defensiven Zentrum fehlt. Smolovic war nur auf der Ersatzbank, kam erst in der 80. Minute. Zu dem Zeitpunkt waren die Messen jedoch längst gesungen.

Auf dieser Position wäre ein Klassespieler gefragt. Smolovic ließ sein Können nur in ein paar Matches aufblitzen, das war in Summe zu wenig. Bei den Tempogegenstößen von Ebreichsdorf brannte in der Defensive in vielen Aktionen der sprichwörtliche Hut. Lange konnte man das „wegverteidigen“, am Ende zollte man aber dem eigenen hohen Tempo Tribut.

Sektionsleiter Günter Flehberger sieht diese Problematik: „Wir haben über weite Strecken gut mitgespielt, doch auf Dauer ist das zu wenig. In den letzten zwanzig Minuten hat die größere Klasse des Gegners den Unterschied ausgemacht, wir waren dann auch läuferisch unterlegen. Kämpferisch hat die Mannschaft alles gebracht.“

Nebenbei wurde das neue Flutlicht „inoffiziell“ eingeweiht. Die offizielle Feier soll dann im Frühjahr stattfinden. Diese „Premiere“ war ein voller Erfolg. Das Spiel nicht ...