Langenlebarn weiterhin im „Hollywood-Modus“

Auch bei Sierndorf gegen Langenlebarn schien ein Hollywood-Gigant vom Format eines Francis Ford Coppola oder Martin Scorcese Regie zu führen. Zuerst Drama ohne Ende, danach die Wendung - und diesmal auch, wie in der Vorwoche mit einem Happyend. Schon nach 22 Sekunden drehten die Hausherren jubelnd ab, der SV Langenlebarn wieder einmal, diesmal schon sehr früh, in Rückstand. Doch die Mitrovic-Truppe fightete zurück, Elferalarm nach einem Foul an Michi Buchinger, der Schiri pfiff aber nicht. „Wir hatten zu diesem Zeitpunkt mindestens sieben Eckbälle, doch wir brachten das Spielgerät nicht unter“, ärgerte sich der sportliche Leiter Günter Flehberger. Es kam, wie meistens in so Matches, der Hammer für die Gäste. Der zweite gefährliche Angriff des Tages bedeutete die 2:0-Führung für die Hausherren. Alles schien schief zu gehen, da fixierte Elvis Osmani ganz knapp vor dem Wechsel das 2:1 - das war der erste Knackpunkt im Spiel.

Der ewige „Ruud“ - Günter Eder ist eine Legende

Wer leitete dann die endgültige Drehung in diesem Drama ein? Natürlich Günter „Ruud“ Eder. Er war wieder zur Stelle, brachte seinen Kopf in die richtige Richtung und scherzelte zum 2:2 ein, vorher musste - dem Drehbuch nach - wieder ein heimischer Spieler das Feld verlassen. Wie in all den Partien zuvor (waren es fünf oder sechs?) gegen Langenlebarn. Und um die Tragödie für die Heimelf Wirklichkeit werden zu lassen, gab der Schiedsrichter in der letzten Spielminute auch noch Penalty für die Gäste, nach einem „eingesprungenen Rittberger“ von Flo Slama. Der „Gefoulte“ scorte zum 3:2 für die Gäste. Nicht unerwähnt sollte man lassen, das auf der Gegenseite der Pfiff eine Minute später ausblieb.

Ende gut, alles gut - nun, wahrscheinlich könnte auch Langenlebarn in Zukunft auf so Spiele verzichten, die Nerven werden da schon sehr strapaziert. Doch die Qualität des Teams muss schon sehr gut sein, solche Spiele auch immer wieder drehen zu können. In den kommenden Runden warten schwierige Aufgaben. „Wir haben aber sich der Qualität auch hier bestehen zu können“.