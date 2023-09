Last-Minute-Sieg für Langenlebarn

Dieses Spiel kommt wieder in die Annalen der Kuriositäten des SV Donau Langenlebarn. Nun, der 3:2-Sieg war natürlich glücklich, unverdient war er deswegen nicht. Schon nach wenigen Minuten hatten die Hausherren dem Gegner aus dem Weinviertel „eingeschenkt“ - und zwar einen ganz sauren Tropfen, das 1:0 für Langenlebarn. Doch die Serie „Langenlebarner Niederlagen gegen dezimierte Gegner“ schien sich einmal mehr fortzusetzen. Die Gäste drehten das Spiel praktisch aus dem Nichts. Es machte sich bei den Heimischen Verunsicherung breit. Nona - zu oft hatten die Mitrovic-Schützlinge schon in dieser Saison nach Führung Spiele an die nominell unterlegenen Teams verloren. Auch diesmal konnte man eine Führung nicht trocken Heimspielen. Es bedurfte erst einer Kartenorgie des Schiris um die Heimelf auf die Siegesstraße zu bringen. Um die Ausschlüsse gab es nach Spielschluss heftige Diskussionen beim Gegner. Angeblich wurde ein „falscher Spieler“ vom Platz gestellt.

Die Gäste unterschrieben den Spielbericht nicht.

Aufgrund dieses vermeintlichen Fauxpas' des Schiris berufen sich die Obergänserndorfer - und unterschrieben den Spielberichtsbogen nicht. Ob das allerdings irgendwelche Folgen haben wird, konnte man noch nicht feststellen.

Die Gästetrainer waren ob der „Kartenspiele“ alles andere als „amused“ - wie dieser „Plot“ ausgehen wird, lässt sich allerdings noch nicht sagen.

Im Feld war Langenlebarn nach der Ausschlussorgie naturgemäß die Mannschaft, die verzweifelt anlief - und auch den Bann brach.

Einmal mehr sorgte Günter „Ruud“ Eder spät für die Langenlebarner Glückseligkeit. Der sportliche Leiter Günter Flehberger freute sich nach dem Spiel: „Endlich haben wir mal so eine Überzahlpartie gewonnen. Das wurde schön langsam Zeit.“

Langenlebarn sprang damit ein paar Plätze in der Tabelle vor. Horn II dümpelt als Letzter in der Gegend herum, vor Lale sind einige Verein, die absolut noch Potenzial nach oben haben. Die Tullnerfelder haben aber den absoluten Befreiungsschlag noch lange nicht im Kasten. Aber die Saison ist noch irrsinnig lang, die Mitrovic-Jungs haben in den restlichen Spielen das Punktekonto noch gehörig zu erhöhen. Qualität hat die Mannschaft zweifellos, ob sie es dann auch umsetzen wird können, zeigt sich ohnehin. Nach diesem Sieg haben die Langenlebarner Lunte gerochen. Mit Slama, Osmani und Co hat man einige echte Ausnahmespieler in seinen Reihen, über die Saison gesehen muss sich das ausgehen.