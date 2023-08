Mannersdorf hat zu viele Ausfälle

„Der Trainer war sauer“, berichtete Obmann Johannes Horvath nach der 2:4-Testspielniederlage gegen den burgenländischen Landesligisten Schattendorf. Gleich neun Kicker haben gefehlt und Coach Peter Slosarek am Rande der Verzweiflung gebracht.

Dabei waren nicht einmal Verletzungen oder Blessuren das Hauptproblem. Nein: Vier Kicker waren auf Urlaub (Alperen Sahinarslan, Alexander Winauer, Fatih Altindas und Asim Beciri) und drei waren beruflich verhindert (Thomas Dau, Mohammad Reza Rezaie und Thomas Macho). Julian Lech meldete sich zudem krank und Leon Mayer hat noch mit den Folgen eines Knochenbruchs im Fuß zu kämpfen. Was im Match gegen Schattendorf noch dazukam: Romeo Lazarevic musste angeschlagen raus. „Natürlich ist die Situation nicht ideal. Aber wir sind im Amateurfußball“, meinte Horvath, der auch im nächsten Match gegen Winden (Freitag, 19:30 Uhr) mit einer Flut an Ausfällen rechnet. Santos schoss schon

sein neuntes Tor„Sechs bis sieben U23-Spieler stehen bereit und werden auch zum Einsatz kommen“, prognostizierte Horvath. Was trotzdem positiv stimmt, ist das Licht am Ende des Tunnels. Denn mit Meisterschaftsstart in zwei Wochen sollen alle Kicker beim ASK Mannersdorf wieder auf der Matte stehen.

Übrigens gab es dem Spiel gegen Schattendorf auch etwas Positives abzugewinnen. Denn auch in seinem vierten Testspiel schoss Neuzugang Romulo Silva Santos ein Tor. Der Sturmtank steht schon bei neun Treffern in der Vorbereitung und zeigt sich in Überform. „Die Chance war leicht zu verwerten, aber in der Vergangenheit haben wir solche Dinger auch schon ausgelassen“, schmunzelte Horvath. Die Torvorlage lieferte übrigens Amadeus Zenk. Das zweite Tor steuerte Benjamin Spanel aus einem Elfer bei.