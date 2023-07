Mannersdorf: Neuer Bomber geholt

Die Mannersdorfer gehen mit großer Zuversicht in die neue Saison. Ein Hauptgrund dafür ist die Verpflichtung eines neuen Stürmers: Romulo Silva Santos. Beim 4:2-Sieg im Testspiel gegen Guntramsdorf konnte sich der Ex-Stockerauer gleich mit einem lupenreinen Hattrick in die Schützenliste eintragen. „Er macht seine Tore und kennt die Liga sehr gut. Mit ihm haben wir sicher einen guten Griff gemacht“, ist Obmann Johannes Horvath nach der erfolgreichen Transferperiode happy.

Mit Martin Eichler, David Travnicek und Thomas Macho haben sich die Mannersdorfer zudem drei Kicker vom zerfallenen ASK/BSC Bruck geangelt.

Sedivy und Skacel sagten Ade

Die Abgangsliste wiegt aber schwer: Mit Karel Skacel ist der stärkste Mann der Vorsaison weg. Darüber hinaus hat Peter Sedivy seine Ära in Mannersdorf beendet. Die beiden slowakischen Legionäre dockten in Wilhelmsburg an. Ob nun ein Loch in der Mannersdorfer Abwehr droht? „Nein, denn wir haben ja auch Kräfte für unsere Defensive geholt“, gab Horvath Entwarnung.