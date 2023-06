Maydl zieht es in die Heimat

Er war beim SV Gloggnitz gar nicht mehr wegzudenken — Robin Maydl gehörte bei den Blau-Weißen quasi schon zum Inventar. Denn fünf Jahre sind im schnelllebigen Fußballgeschäft eine lange Zeit. Jetzt heißt es Abschied nehmen, Maydl verlässt Gloggnitz – Richtung seiner Heimat, Brunn/Gebirge. „Die fünf Jahre in Gloggnitz waren sicher die schönsten und erfolgreichsten meiner Amateurfußball-Karriere. Ich bin sehr dankbar, dass ich bei einem so supergeführten und familiären Verein spielen durfte“, so Maydl.

Der Meistertitel in der 2. Landesliga, der Triumph im NÖ-Meistercup werden Maydl immer in Erinnerung bleiben. „Aber vor allem wie wir als Gruppe zusammengewachsen sind, war einfach top“, erklärt Maydl weiter. „Außerdem habe ich hier viele Freundschaften geschlossen, die auch nach der Zeit in Gloggnitz erhalten bleiben.“ Dass es diese Saison nicht zum ganz großen Wurf und dem Meistertitel in der 1. Landesliga gereicht hat, kann Maydl verkraften: „Die Freud überwiegt über das, was wir hier als Aufsteiger im ersten Jahr geschafft haben. Das ist wirklich großartig.“

Seine neue sportliche Heimat ist ganz seine tatsächliche Heimat – Brunn/Gebirge. „Ich hatte das Glück, dass der meiner Meinung nach best geführte Amateurverein des Bezirk Mödlings an mir Interesse hatte und ich freue mich sehr auf die Herausforderung“, führt Maydl aus, der auch auf alte Weggefährten wie Ronald Datler und Klemens Obitsch trifft. „Ich möchte mit Brunn nächste Saison eine gute Rolle spielen – ligaunabhängig“, spielt Maydl auf den Umstand an, dass der Titelkampf in der 2. Landesliga Ost noch nicht entschieden ist.