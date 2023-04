Mit einem Mann mehr ausgekontert

Werbung

Langenlebarn schlitterte in Brunn in eine 1:4-Niederlage. Zur Pause hatte es noch gut ausgesehen und die Null gehalten. „In der ersten Halbzeit haben wir nichts zugelassen, alles weg verteidigt und eine Top-Leistung gebracht“, weiß sportlicher Leiter Günter Flehberger. Das 1:0 fiel nach einem Corner, nach dem sich Langenlebarn zwei Mal per Kopf nicht entscheidend befreien konnte. Baumeisters Volley passte genau ins Eck. Dann holte Michael Buchinger gegen den die Notbremse ziehenden Ronald Datler eine rote Karte heraus. Ausgerechnet mit einem Mann mehr fingen sich die Gäste nach unnötigen Fehlpässen drei weitere Gegentreffer ein. Mehr als das Ehrentor durch Christopher Duty war nicht drinnen.

„So sind wir für diese Liga zu schwach“

„In dieser Phase in Überzahl waren wir schwach. Man muss sagen: für diese Liga zu schwach! Wir hatten keine Ideen.“ Wohl auch, weil mit Thomas Müllner (erkrankt) und Flo Slama zwei Qualitätsspieler fehlten und Günter Eder, der vor der Pause viele Wege gemacht hatte, im Angriff isoliert war. Brunn ist nach dem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Am Samstag kommt mit Stockerau der Tabellenvierte. Auf Langenlebarn wartet also die nächste Herkulesaufgabe. Erst dann kommen Gegner in Reichweite. Der erste ist Mistelbach. Aber Vorsicht: Die Weinviertler haben am Wochenende mit einem 2:1-Sieg gegen den Dritten Wolkersdorf überrascht und sind auf eigener Anlage zu favorisieren.