Pleiten-Aufarbeitung im Bezirksduell

Das Familien-Duell im Hause Haas ging an den Vater — Papa Robert und seine Stockerauer hatten gegenüber Sohn Patrick und seine Ebreichsdorfer mit 2:0 die Oberhand. Zum Matchwinner avancierte ausgerechnet Ex-Ebreichsdorfer Florian Frithum mit zwei Treffern. Dennoch war Trainer Robert Serdar von der Leistung seiner Truppe angetan. „Die erste Halbzeit war die beste Hälfte seit ich hier bin, damit können wir zufrieden sein“, lobt der Coach im Vergleich zu den anderen bisherigen zwei Partien in seiner Ära.

Spiel Nummer vier unter dem Kommando des Neo-Trainers wird das Badener Bezirksderby gegen Bad Vöslau. „Beide Mannschaften haben nach den Ergebnissen an diesem Wochenende etwas aufzuarbeiten, der Gegner vielleicht eine Spur mehr als wir“, skizziert Serdar die Ausgangslage — in Anspielung auf die 0:7-Niederlage der Bad Vöslauer am Samstagabend in Klosterneuburg. Lernprozess mit

RückschlägenDie Niederlage der Vöslauer wog schwer auf dem Gemüt von Obmann Behrooz Khiaban. „Alleine am Sonntag haben mich in Vöslau gefühlt fünfzig Personen angesprochen und ich musste ihnen das Ergebnis erklären.“ Khiaban sieht das Resultat als Begleiterscheinung im Lernprozess: „Wenn du den jungen Weg gehst, dann kann es auch passieren, dass so ein Spiel mal dabei rauskommt. Ich hoffe nur, dass wir all die Fehler, die man normalerweise über eine Saison verteilt macht, jetzt alle in dieser Partie gemacht haben und sie damit abgehakt haben.“

Auf das Duell mit Ebreichsdorf freut er sich, kennt er den gegnerischen Coach als Trainer seines Sohnes. „Er kann sehr gut mit Jungen und setzt auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, ein Top-Mann“, wie Khiaban findet.