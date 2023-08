Schiri-Frust bei Katzelsdorf-Trainer Peter Lackner

Fuchsteufelswild zeigte sich Katzelsdorf-Trainer Peter Lackner über die Schiri-Entscheidung bei der Partie in Ebreichsdorf. „Ich überlege wirklich, ob ich es mit dem Trainer-Sein ganz bleiben lasse, damit ich solchen Leuten nicht mehr ausgesetzt bin“, schüttelte Lackner den Kopf. Besonders die Schiri-Entscheidung, die zum Elfmeter für Ebreichsdorf führte, stieß Lackner sauer: „Völlig unverständlich, was er da gepfiffen hat, keine Ahnung, was er da gesehen hat.“ Lackner ortete „schweren Betrug“, sah sich um den Erfolg gebracht. Für den Schiedsrichter hatte er einen Rat: „Er sollte keine Partien mehr pfeifen, sondern eher Laufen gehen, da kann er keinen Schaden anrichten. Wahnsinn, dass so jemand auf einem Fußballplatz unterwegs sein darf. Er sollte nicht einmal mehr in der letzten Klasse pfeifen.“

Schiedsrichter Maximilian Fischer wurde mit den Aussagen Lackners von der NÖN konfrontiert, nahm es professionell: „Dass nach einer knappen Niederlage die Emotionen hochgehen, ist bis zu einem gewissen Grad normal, dazu möchte ich mich im Einzelnen nicht äußern.“

Von sich weist Fischer aber den Vorwurf des „schweren Betrugs“: „Ich habe weder mit Ebreichsdorf noch mit Katzelsdorf irgendwas zu tun, habe gar keinen Grund in irgendeine Richtung irgendwelche Entscheidungen zu treffen.“ Die Elferentscheidung verteidigte Fischer auch auf NÖN-Nachfrage: „Der Stürmer wurde mit beiden Händen gehalten und am Weiterlaufen gehindert, ein elfer-würdiges Foul!“