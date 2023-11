So spannend war diese Liga schon lange nicht

Zwei Runden vor Schluss liegt die Liga so eng beisammen wie noch nie. Abgesehen von Tabellenführer Admira Panthers, trennen den Zweiten Wolkersdorf und Elften Brunn nur elf (!) Punkte. Wenn man bedenkt, dass es heuer zwei Aufsteiger geben könne, wenn die Jung-Admiraner Meister werden, sind zwei Drittel der Liga in den Aufstiegskampf involviert.

Andersrum ist es genauso, Schlusslicht Obergänserndorf wiederum hat nur zehn Zähler auf Platz drei Rückstand – verrückt, oder?

Aber zurück an die Spitze: Dort gab es am vergangenen Samstag das Spitzenspiel zwischen dem SV Stockerau und den Panthers. Die Vorzeichen standen nicht gut für die ersatzgeschwächten Lenaustädter (Anm.: fehlten doch Nico Schiesser oder Christian Karwas), dennoch gab es am Ende ein respektables 1:1, vor allem, weil das taktische Konzept von Trainer Robert Haas aufging.

Dieser war aber aufgrund des späten Ausgleichs nicht wirklich zufrieden: „Mit den Vorzeichen, vor allem den vielen Verletzten, ist ein Punkt beim Tabellenführer nicht schlecht. Das zeigt mir, dass unsere Taktik und die Mannschaft funktioniert hat. Aber trotzdem bin ich dann am Ende enttäuscht, denn ein Sieg war absolut drinnen.“

Lob gab es auch vom gegnerischen Trainer, Gerhard Fellner: „Ein gerechtes Remis. Wir waren nicht so griffig und entschlossen wie zuletzt. Das war aber auch einem motivierten Gegner geschuldet“

Die Statistik sollte Stockerau Mut machen

Zurück zu Stockerau: Auch wenn man diesmal überzeugte, der Druck bleibt hoch, weil in den beiden ausstehenden Spielen gegen Mistelbach (H) und Brunn/Gebirge (A) eigentlich zwei Siege hermüssen, wenn man weiter im Aufstiegskampf mitmischen will. Allerdings warten da zwei harte Nüsse, die man knacken muss.

Erstere sind aber durchaus ein Gegner, der den Weinviertlern liegt. In den letzten vier Spielen gab es drei Siege, ein Unentschieden und nur ein Gegentor. Zweitere sind, statistisch betrachtet, auch kein Angstgegner in der Fremde. Denn in den letzten vier Spielen auf der Brunner Sportanlage gab es drei SVS-Siege.