Top fünf! Bisamberg bebte dank Balti

In einem waren sich viele Ligaexperten vor dem Saisonbeginn einig: Der 1. FC Bisamberg würde nicht die stärkste Mannschaft aus dem Bezirk Korneuburg sein. Nach knapp mehr als der Halbzeit der Herbstsaison müssen sich diese eingestehen, sich geirrt zu haben: Als Fünfter ist man nicht nur Korneuburgs Nummer eins, sondern auch mit drei Zählern Rückstand in Schlagdistanz zum Tabellenführer, den Admira Panthers.

Zudem war der Last-Minute-Sieg gegen Sierndorf, als Anis Balti tief in der Nachspielzeit mit einem herrlichen Flachschuss aus 25 Metern genau ins Eck traf, nicht glücklich. „Wir waren die bessere Mannschaft“, fand Trainer Rene Hieblinger. Er bekam Unterstützung von seinem Sierndorfer Pendant Lukas Fürhauser: „Wir haben verdient verloren, waren offensiv nicht vorhanden. Da brauchen wir uns nicht über das späte Gegentor ärgern.“

Dabei musste Hieblinger improvisieren, da ihm mit Lukas Wallner (gesperrt) und Anton Berisha (verletzt) die komplette Innenverteidigung ausfiel. So sprangen Martin Stehlik und Shoma Sato ein und machten ihre Sache sehr gut.

In 15 Jahren gab's nur einen Sieg gegen Sierndorf

Mit diesem Erfolg endete auch eine absolute Unserie der Blau-Weißen, denn gegen Sierndorf gab es den letzten Sieg im April 2018. Überhaupt gab es in den letzten 15 (!) Jahren erst einen vollen Erfolg gegen den SVS, Meisterschafts- und Freundschaftsspiele zusammengerechnet. „Das werde ich diese Woche in der Kabine aufhängen, damit die Burschen sehen, was sie geleistet haben“, freute sich Hieblinger. Zur momentan guten Lage meint er noch: „Da geht noch mehr bzw. will ich noch mehr.“ Allerdings muss man da auch in der Fremde anschreiben, wo es bisher nur einen Zähler gab. Und in Vösendorf werden die Trauben am kommenden Freitag auch hoch hängen.

Und wie ist die Stimmung im Lager der Sierndorfer? „Schlecht“, meinte Fürhauser kurz und knackig, um doch in die Tiefe zu gehen: „Hinten stehen wir ja ganz gut, aber vorne haben wir momentan zu wenig Qualität für diese Liga. Deshalb stehen wir in der Tabelle auch zurecht dort unten.“