Umbruch in Bad Vöslau

Das 0:0 gegen Langenlebarn ärgert Bad Vöslau-Obmann Behrooz Khiaban. „Weil wir klar und deutlich gewinnen hätten müssen, die Chancen dazu wäre da gewesen“, so der Funktionär. Was ihm aber Freude bereitet, war der Einsatz einiger Spieler, die nächstes Jahr sicher nicht mehr die ASK Bad Vöslau-Dress tragen werden. Denn es steht ein Umbruch ins Haus. Neben dem bereits bekannten Abgang von Marcus Marzinger (Breitenau) werden 75 Prozent aus der aktuellen Stamm-Viererkette den Verein verlassen. Michael Valtchev priorisiert seine Trainerkarriere im Vienna-Nachwuchs und kann deswegen nicht den Vöslauer Trainingsumfang bewältigen, Marvin Kral wünscht sich eine Veränderung, bei Matthias Gottlieber hat sich aufgrund eines Umzugs die private Situation geändert. Neo-Gebietsligist Berndorf soll Gerüchten zu Folge die Fühler ausgestreckt haben.

„Diese Routiniers und diese Qualität wollen wir mit jungen Spielern ersetzen, wir sind auf der Suche nach Verteidigern — nachdem wir auf dieser Position doch einige Veränderungen haben“, so Khiaban.