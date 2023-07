Würfel bei den Panthers noch nicht gefallen

Viel Beachtung wurde der Eingliederung von Admiras „Panther“-Mannschaft und von Horn II in der 2. Landesliga Ost geschenkt – denn dadurch wurde die Liga auf 16 Klubs aufgestockt.

Wer jetzt aber genau in der kommenden Saison das schwarz-rote Admira-Trikot in Katzelsdorf oder in Bad Vöslau tragen wird, steht noch nicht fest. „Erst in den nächsten Tagen werden wir vorab definieren, was der Stammkader der U18 ist und was der Stammkader der Panthers ist“, gibt Neo-Trainer Gerhard Fellner Einblick.

So ist es auch zum Ende der Transferzeit nicht auszumachen, wo potenzielle Neuzugänge einzugliedern sind. Tabellenplätze sind in der kommenden Saison zweitrangig. „Wichtig ist die Entwicklung der jungen Spieler und das Heranführen unserer Talente an den Erwachsenenfußball“, so Fellner weiter.