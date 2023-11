Die Panthers jubeln über den Herbstmeistertitel

Vor der Runde am Wochenende war klar: Mit einem Sieg wären die Admira Panthers über den Winter nicht von der Tabellenspitze zu verdrängen. Das war Motivation genug: Die Admiraner fuhren einen 4:1-Sieg über Bad Vöslau ein. Dabei war Trainer Gerhard Fellner mit dem Spiel gar nicht so glücklich: „Wir haben den Gegner nicht früh genug aus dem Spiel genommen, haben ihnen lange Resthoffnung gelassen.“

Dennoch: Dass die Panthers nun zumindest bis März von der Tabellenspitze lachen, ist ein Erfolg, mit dem im Vorfeld nur wenige gerechnet hatten. „Es konnte keiner denken, dass es so lauft. Die Burschen haben einen guten Job gemacht und sich mit Siegen belohnt. Es ist sehr positiv, dass wir auf dem ersten Platz überwintern. Das Ziel hat sich aber erst über den Verlauf der Saison so aufgebaut“, gibt Fellner Einblicke.

Bevor es aber in die Winterpause geht, ist noch das Auswärtsspiel in Bisamberg zu bestreiten. „Wichtig ist, die Spannung hochzuhalten und auf Zug zu bleiben, damit wir die letzten drei Punkte mitnehmen können. Dann gehen wir mit einem kleinen Polster in die Pause“, führt Fellner aus.

Dann ist Fellner überzeugt, dass seine Jungs fokussiert in die Vorbereitung gehen, weil der mögliche Titel als motivierender Faktor dazukommt. „Jeder weiß, was möglich ist. Wir haben jetzt ein klares Ziel vor Augen“, visiert Fellner den Aufstieg an.