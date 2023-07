Fellner spricht über neue Aufgabe

Die Wege von Sportdirektor Peter Stöger und Gerhard Fellner waren in den letzten Jahren eng verknüpft. Bei der Austria und bei Ferencváros war Fellner der Co-Trainer von Stöger. Kein Wunder also, dass der Sportdirektor weiter auf die Expertise seines Weggefährten vertraut: Fellner übernimmt die Admira Panthers in der 2. Landesliga.

Für den 53-Jährigen eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Denn von 1998 bis 2002 schnürte er die Schuhe für die Admira, kam da in der Bundesliga und der Ersten Division auf 99 Einsätze für die Südstädter. „Das Ziel ist es, dass die hoffnungsvollsten Talente der Admira und der Akademie leichter den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen. Das ist genau das, wofür die Admira immer gestanden hat. Da werden wir versuchen das bestmögliche herauszuholen. Die Basis ist gut, wir haben sehr viele Perspektivspieler dabei“, erzählt Fellner im NÖN-Gespräch mit voller Euphorie.

Euphorie, die es auch brauchen wird. Denn das Aus der eigenen Juniors vor rund einem Jahr kam im Unterbau des Vereins nicht gut an. Ein Fehler, der eingesehen wurde, wiedergutgemacht werden soll.

Wie der Kader ausschaut, kann Fellner noch nicht beantworten. „Die Spieler sollen aber Gewissheit haben, wo sie dazugehören und sie sagen können: Das ist meine Mannschaft“, betont Fellner.

Die Panthers sollen der Zwischenschritt werden, damit sich die U18-Spieler auf den Erwachsenenfußball einstellen können. Denn da geht es am Ende nur um das Ergebnis — das Wie ist da oft sekundär. „Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, der in der Akademie nicht diesen Stellenwert hat. Trotzdem: Es geht um die Entwicklung und so viele wie möglich zu den Profis hochzuziehen.“