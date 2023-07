Panther-Kader nimmt Konturen an

Die Transferzeit kam und ging, ohne dass sich die Admira bei der Kaderzusammenstellung der „Panthers“, also der zweiten Mannschaft in der 2. Landesliga, sonderlich tief in die Karten blicken ließ. Zu eng sei da die Verbindung zu der hauseigenen U18, zu viele offene Personalien würden sich erst im Laufe der nächsten Tage und Wochen klären. „Es wird so aussehen, dass die routinierteren Spieler altersbedingt bei mir sein werden und zusätzlich dazu die Jungen für die es gut in die Entwicklung passt, dass sie gegen Erwachsene gefordert werden“, bringt Trainer Gerhard Fellner Licht ins Dunkle.

Wer diese Jungen sind, wird flexibel entschieden. „Da wollen wir uns alle Möglichkeiten offen lassen“, so Fellner, der sich auf die Herausforderung mit der jungen Mannschaft freut.