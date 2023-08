Panthers mit fastperfektem Start

Normalerweise sind Panther Einzelgänger. Das gilt aber nicht für die Admira Panthers, die dank einer mannschaftlich starken Leistung nach vier Spielen bei zehn Punkten und damit auf dem zweiten Tabellenplatz stehen. Jüngst fuhren sie einen 1:0-Derbysieg gegen Vösendorf ein. Ob die Panthers damit endgültig in der Liga – und die jungen Spieler im Erwachsenenfußball – angekommen sind? „Natürlich sind wir gut reingestartet, da brauchen wir nicht drum herumreden. Die Jungs haben schon in der Vorbereitung gezeigt, was sie können, arbeiten auch unter der Woche richtig gut“, ist Panthers-Coach Gerhard Fellner zufrieden.

Wie es bei Amateurteams so oft der Fall ist, war bei der spielerischen Qualität kaum ein Fragezeichen. In der Akademie steht die Entwicklung im Vordergrund, im Erwachsenenfußball das Ergebnis. Und natürlich die körperliche Komponente. Immerhin geht es für die Panthers-Talente nun gegen Erwachsene. Doch genau das haben die Spieler laut Fellner perfekt angenommen: „Wir bekommen alle immer mehr Einblicke in die Liga. Die Robustheit und die Körperlichkeit bekommen die Jungs am eigenen Leib zu spüren. Das ist aber gut so und das nehmen sie gut an.“ Dass seine Mannschaft im Ligavergleich deutlich mehr Trainings pro Woche absolviert, will Fellner nicht als Vorteil gelten lassen. Denn mehr als drei Mal trainiert kaum ein Team, bei den Panthers sind es mindestens sechs Einheiten. „Viel spannender wird es, wie die Jungs mit der Situation umgehen, wenn die Schule wieder startet.“