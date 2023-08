Verrückter Start für die Admira Panthers

Die Panthers zeigten früh ihre Krallen – und fanden in den ersten beiden Spielen mit zwei Siegen den perfekten Saisonstart vor. Vor allem der 4:3-Auswärtssieg in Langenlebarn war an Dramatik kaum zu überbieten. „Da war für Fußballliebhaber alles dabei. Von guten Kombinationen, dem ein oder anderen Fehler über Spannung bis zu einem Platzverweis“, resümierte Panthers-Trainer Gerhard Fellner.

Nach 0:1-Rückstand gingen die Panthers mit 3:1 in Front, mussten dann aber das 2:3 hinnehmen. Der eingewechselte Andrija Vasic erzielte in der zehnten Minute der Nachspielzeit das 4:2, in der zwölften Minute der Nachspielzeit gelang Langenlebarn noch das 3:4. Und weil sich Panthers-Keeper Maximilian Sulek so sehr über den Treffer ärgerte, schoss er den Ball weg – und sah Gelb-Rot. Weil das Wechselkontingent erschöpft war, musste mit Vasic dann ein Feldspieler ins Tor. „Aus solchen Schlachten kommst du gestärkt raus“, atmete Fellner durch. Wie sehr die Partie an seinen Nerven gezehrt hat? „Egal ob Europa League oder 2. Landesliga. Der Puls ist immer auf 160.“