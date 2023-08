Auf der Erfolgswelle trotz der Grippewelle

Tief waren die Sorgenfalten bei Bad Vöslau-Obmann Behrooz Khiaban vor der Partie gegen Mannersdorf. Denn ein Virus machte sich in der Veilchengasse breit, vier Kaderspieler lagen mit Fieber und Grippe-Symptomen im Bett. Der aktuellen „Fieberkurve“ bei der Form seiner Mannschaft tat dies aber keinen Abbruch, die Bad Vöslauer hießen 1. Landesliga-Absteiger Mannersdorf gleich mit einer 3:0-Packung willkommen. „Wenn es noch ein paar Grad kühler gewesen wäre, dann hätten wir das Tempo länger durchhalten können und dann wäre die Partie noch deutlicher ausgegangen“, so Vöslaus Khiaban, der für die Partie am Wochenende vier weitere Spieler (ebenfalls mit Grippe) vorgeben muss. „Wir werden sehen, welche Mannschaft wir aufs Feld bringen“, so Khiaban, der sich von der bisherigen Performance seiner jungen Truppe durchaus angetan zeigt.