Charaktertest gemeistert

Ein Doppelpack von Ex-Bundesliga-Profi Matthias Lindner brachte den ASK Bad Vöslau gegen Katzelsdorf an den Rande einer Niederlage. Allerdings sollten die Thermalstädter in ihrem Reifeprozess unter Beweis stellen, dass sie mittlerweile auch solche Rückschläge gut verkraften können. Ein unmittelbarer Anschlusstreffer und ein Ausgleich nach dem Seitenwechsel sollten die Vöslauer wieder zurück ins Spiel bringen. „Die Burschen haben den Charaktertest absolut bestanden. Ich bin sehr stolz auf sie“, so Obmann Behrooz Khiaban.

Fast wäre Khiaban noch stolzer auf seine Mannschaft gewesen — denn in der Schlussphase hatte Routinier Benny Mareich den Matchball auf dem Fuß, das hätte die Vöslauer Aufholjagd perfekt gemacht.