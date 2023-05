Das letzte Aufgebot feiert Premiere

Der Spieltag startete mit einem Rückschlag. Denn der ASK Bad Vöslau hatte an diesem Nachmittag nicht genug Leute, um in der U23 eine Mannschaft auf die Beine zu sellen. „Wir haben leider einfach keine Spieler mehr zur Verfügung“, war Obmann Behrooz Khiaban diesbezüglich geknickt. Am Ende des Tages hing für den Chef des Thermalstadt-Klub aber der Himmel voller Geigen. Denn ausgerechnet gegen Lokalrivalen Brunn/Gebirge feierte Bad Vöslau den ersten Sieg in der Rückrunde. In einem engen Abstiegskampf mit potenziell zwei Absteigern Balsam auf der geschundenen Vöslauer Seele. „Wir hatten das Glück auf unserer Seite, das gehört aber im Fußball auch dazu. Wir haben mit vier ganz jungen Spielern begonnen. Das Verletzungspech ist wirklich enorm, umso schöner, dass wir in so einer Situation endlich drei Punkte einfahren konnten“, jubelte Khiaban.

Neben dem aufgebesserten Punktekonto ist der volle Erfolg gegen Brunn/Gebirge auch ganz wichtig für das Selbstvertrauen. Vor allem vor den nächsten Aufgaben, die am Samstag mit der schweren Auswärtspartie in Stockerau beginnen. „Wenn wir gegen Brunn gewinnen können, können wir diesen starken Gegner auch ärgern“, gibt sich Khiaban kämpferisch.