Die Liga erlebt ein blau-gelbes Wunder

Die Euphorie bei Bad Vöslau kennt aktuell keine Grenzen. „Ja, man kann ruhig von einem Wunder sprechen“, jubelt Obmann Behroo Khiaban über den vierten Sieg in Serie. Gegen Obergänserndorf mussten die Vöslauer aber ihre Nervenstärke unter Beweis stellen, erst ein Elfmeter von Berke Kuvvet in der 81. Minute brachte das erlösende Goldtor. „Es hätte auch 0:0 ausgehen können, es war ein sehr chancenarmes Spiel“, räumt Khiaban trotz Jubeltaumel ein. Besonders erfreut zeigte sich Khiaban über die zahlreichen jungen Spieler, die gegen Obergänserndorf auf dem Platz standen: „Hier spielte die jüngste gegen die köperlich größte Mannschaft in der Liga“, meinte Khiaban in Anspielung auf die Obergänserndorfer Robustheit.

Und besonders ein Spieler stach aufgrund seiner besonderen Jugend heraus: Oliver Knezevic, Sohn von Ex-Kicker und Schiri-Original Igor, feierte am Samstag sein Debüt. Das Besondere daran? Knezevic wurde am Matchtag 15, erfüllte fast auf die Stunde genau das erforderliche Mindestalter für den Erwachsenenfußball. „Jünger geht's dann nicht mehr, das ist bestimmt Rekord“, so Khiaban, für den die Einwechslung des blutjungen Talents allerdings kein Zufall, sondern System hat. „Es gehört für einen Trainer schon ein gewisser Mut dazu, beim Stand von 0:0 in der 67. Minute einen so jungen Spieler einzuwechseln. Aber das Schöne ist, dass der ganze Verein vom Vorstand über die Fans bis hin zum Kantinenpersonal hinter dieser Entscheidung steht und sie mitträgt“, freut sich Khiaban über den eingeschlagenen Weg.