Die Rohrwiese wird zu einer Festung

Drei Siege hatte der ASK Bad Vöslau im ganzen Herbst 2022. Drei Siege hat der ASK Bad Vöslau nach vier gespielten Partien im Herbst 2023. Der Unterschied, er ist spürbar. „Die Freude ist natürlich riesig, jeder weiß, wie schwer die Vorsaison für uns war und wie sehr wir zittern mussten“, ruft Obmann Behrooz Khiaban den dramatischen Abstiegskampf aus dem Kurzzeitgedächtnis in Erinnerung. Das 1:0 über Bisamberg war für die Vöslauer der dritte Streich, nach den Siegen in den ersten beiden Heimspielen bleibt die ASK-Weste (blau-) weiß. Einzig Stockerau rangiert aufgrund der Tordifferenz vor der Dukic-Truppe in der Heimtabelle.

Dabei ist der aktuelle Erfolgslauf mit einem bitter-süßen Beigeschmack. Denn so schön die Punkteausbeute aktuell auch ist, wirtschaftlich hatten Khiaban und seine Funktionärs-Kollegen in den vergangenen Wochen tiefe Sorgenfalten. „Ein Wahnsinn, dass wir drei August-Heimspiele zugelost bekommen haben. Da ist Urlaubszeit, die Leute verreisen – und wenn sie da sind, dann gehen sie am Samstagnachmittag ins Schwimmbad und nicht auf den Fußballplatz“, ärgerte sich Khiaban. Sein ASK Bad Vöslau steht und fällt mit den Kantinen-Einnahmen, die waren bei 35 Grad überschaubar gewesen.

Sportlich ändert der Erfolgslauf nichts: „Ziel Nummer eins bleibt noch immer die Weiterentwicklung der jungen Spieler.“