Eine Nullnummer als Quelle der Energie

Die Zeichen standen auf Sturm. Nach dem 3:8-Debakel drohte den Bad Vöslauern auswärts beim Top-Team aus Wolkersdorf die nächste „Watsch‘n“ – doch die Dukic-Truppe kam von der Auswärtsfahrt Freitagnacht mit einem Punkt im Gepäck nach Hause. „Es gibt Momente als Trainer oder als Obmann, da weiß man nicht weiter – und dann gibt es Spiele, die einem so viel Kraft geben und man danach genau weiß, warum man sich das alles antut.“ Die Vöslauer feiern ihre erste „Zu Null“-Partie in dieser Saison wie einen Sieg. „Noch dazu, wenn man bedenkt, wie es personell bei uns ausschaut - wir haben mit fünf U18-Spielern begonnen. Das sind Vöslauer Burschen aus dem eigenen Nachwuchs, das macht mich sehr stolz.“

Zach gab sein Comeback im Tor

Einer der Väter des 0:0 war auch Tormann Markus Zach – er gab in Wolkersdorf sein Comeback. „Wir wollten Philipp Theissl eine Pause gönnen, Markus Zach steht schon seit einigen Wochen wieder im Training, bringt auch die notwendige Routine mit“, so Obmann Khiaban über die Entscheidung auf der Tormann-Position. Die letzte Partie in der Kampfmannschaft ist für Zach schon einige Zeit her – beim 5:1-Erfolg über Obergänserndorf am 27. September 2020 lief er zuletzt in einem Meisterschaftsspiel auf.