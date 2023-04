Für Captain Sevcik ist die Saison vorbei

Werbung

In einer ungewohnten Rolle fand sich Bad Vöslau-Captain Georg Sevcik am Samstag bei der Katzelsdorf-Partie wieder: An der Seitenlinie, als Trainer. Denn Chefcoach Darko Dukic war aufgrund eines Todesfalls in der Familie nicht dabei, Sevcik sprang ein. „Du stehst draußen und kannst nichts machen, bist nur Beifahrer. Dann bis du nach vier Minuten 0:2 und nach 19 Minuten 0:4 hinten“, skizziert Sevcik seine Erfahrung als Interimstrainer. Eine Umstellung, die er gemeinsam mit dem Trainerteam-Kollegium vornahm, brachte Vöslau wieder zurück in die Partie, am Ende setzten sich aber die Katzelsdorfer durch, 3:8 der Endstand. „Der Sieg geht sicher in Ordnung, ich teile aber die Ansicht von Katzelsdorf-Trainer Peter Lackner nicht, dass auch die Höhe in Ordnung geht“, versteht Sevcik die Aussage des Vöslauer Ex-Coach‘ nicht.

Sevcik selbst ist bis auf weiteres zum Zusehen verdammt. Eine Meniskus-Verletzung zwingt ihn zur Operation, ein Zweikampf im letzten Vorbereitungsspiel wurde ihm zum Verhängnis. „Ich möchte im Sommer wieder voll da sein und in die Vorbereitung einsteigen“, hofft Sevcik auf ein Comeback rechtzeitig zur neuen Saison.

Wie wichtig der Verteidiger für sein Team wäre, zeigt ein Blick auf die Torstatistik – 48 Gegentreffer in 15 Partien sind der absolute Negativ-Wert in der Liga.