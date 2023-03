Mit Rückenwind aus dem Trainingslager

Die Bad Vöslauer Delegation ist in einem Stück wieder in der Heimat gelandet – nach einer Woche Trainingslager in der Türkei darf der ASK wieder die heimische Thermalstadt genießen. Im Gepäck aus Belek sind eine Menge positiver Eindrücke, ein großer Schritt in die richtige Richtung und eine gute Entwicklung im zwischenmenschlichen Mannschaftsgefüge. „Wir sind hochzufrieden mit den Ergebnissen, das Trainingslager war ein voller Erfolg. Wir hatten Top-Bedingungen, konnten richtig gut arbeiten“, schwärmt Bad Vöslau-Obmann Behrooz Khiaban. Auch ein Erfolgserlebnis aus einem Testspiel nehmen die Bad Vöslauer aus der Türkei mit – 3:1-Erfolg gegen einen dänischen Viertligisten. „Eine starke Vorbereitungspartie von uns“, so Khiaban.

Schweres Frühjahr vor der Brust

In knapp zwei Wochen startet die Meisterschaft, in der Vorbereitung geht es jetzt ans Eingemachte. Die Uhr bis zum Auftakt am 25. März in Vösendorf tickt. „Die Mannschaft hat sich geschworen, noch auf einen einstelligen Tabellenplatz zu kommen. Das ist das große Ziel und auch definitiv im Bereich des Möglichen“, so Khiaban. Der Blick auf die Tabelle gibt ihm recht, denn auf den Katzelsdorf fehlt nur ein Punkt.

