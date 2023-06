Mit dem Schrecken davon gekommen

Der Stein, der Obmann Behrooz Khiaban und dem gesamten ASK Bad Vöslau vom Herzen fiel, war groß. Durch die Schützenhilfe von Langenlebarn gegen Eggendorf am letzten Spieltag waren die Thermalstädter „schon“ vor dem Anpfiff ihrer letzten Partie gerettet. „Es war eine schwierige Saison, wir hatten immer wieder mit dem Ausfall von wichtigen Spielern zu kämpfen, die vor allem in der Summe nicht zu kompensieren waren“, war für Khiaban der berüchtigte Verletzungsteufel ein unliebsamer Wegbegleiter.

Bad Vöslau machte aber aus dieser Not eine Tugend — oder besser eine „Jugend“. Denn durch den Ausfall der Routiniers rückte die nächste Generation an ASK-Kickern nach und stellten unter Beweis, dass sie durchaus bereit sind, die Wachablöse auf der Rohrwiese einzuleiten.

Mit mageren elf Punkten rettete sich Bad Vöslau in den Winter, im Frühjahr sollte alles besser werden. Doch am Ende schauten in der Rückrunde insgesamt nur vier Zähler mehr heraus. „Wir haben leider viel zu viele Tore bekommen, teilweise Partien nicht gewonnen, in denen wir selbst fünf geschossen haben“, analysiert Khiaban, was die Krux war. Mit 64 Gegentreffern präsentierte sich Bad Vöslau in dieser Kategorie eher wie ein Absteiger. Die Kehrseite dieser Medaille: 46 erzielte Treffer sind anständig – Tabellenvierter Stockerau machte nur drei „Knöpfe“ mehr.